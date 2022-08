Incêndio lavra na Serra da Estrela há quatro dias

A Proteção Civil diz que as condições adversas agravaram o incêndio na Covilhã, como o vento forte e a seca extrema do terreno. Já se registam quatro operacionais feridos. Estão no terreno mais de 700 bombeiros a tentar dominar este fogo que deflagrou na Serra da Estrela há quatro dias.