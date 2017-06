Incêndio mantinha quatro frentes ativas pelas 19

Lusa 20 Jun, 2017, 21:02 | País

"A situação está a evoluir positivamente e as extensões das linhas de fogo são mais reduzidas. Estamos a viver momentos de menor tensão e a olhar para a situação de outra forma", afirmou Jorge Gomes aos jornalistas num briefing realizado no posto de comando instalado na Selada do Braçal, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, junto à Estrada Nacional (EN) 112.

O governante acrescentou que "choveu com intensidade nalguns sítios, o que ajudou no combate ao fogo", tendo adiantado que foram deslocalizadas 150 pessoas de 27 aldeias, retiradas das casas por "mera precaução".

Jorge Gomes garantiu não haver povoações em risco.

A grande maioria das pessoas que foram deslocalizadas está no quartel dos bombeiros de Góis.

A EN 112, que liga Góis a Pampilhosa da Serra, permanecia cortada ao trânsito ao final da tarde de hoje, tal como uma estrada municipal no concelho de Góis.