Incêndio na Amadora faz um morto e seis feridos

O alerta foi dado pelas 7h20 desta segunda-feira.



O fogo começou no rés-do chão de um prédio de três andares e acabou por invadir a caixa das escadas, o que acabou por ser fatal para quem tentou fugir por ali.



Para o local foram mais de 20 operacionais, apoiados por oito veículos dos bombeiros, da PSP e do INEM.



A jornalista da RTP Paula Cardona recolheu no local o testemunho do comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde.