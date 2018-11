Incêndio na cobertura de hotel em Lisboa em fase em rescaldo

Lusa05 Nov, 2018, 23:34 | País

"O fogo foi extinto às 20:12, decorrendo agora o rescaldo", adiantou à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que acorreram ao local com 35 elementos apoiados por 12 viaturas.

Também os Bombeiros Voluntários de Lisboa participaram nas operações.

Segundo a fonte do Regimento de Sapadores, o fogo ficou circunscrito à cobertura da unidade hoteleira, mas é previsível haver outros danos, e os quatro feridos, por inalação de fumos, foram encaminhados para o hospital de São José.

As causas estão a ser investigadas pelas autoridades, acrescentou.

O incêndio deflagrou às 17:34 e obrigou à evacuação do hotel.

No local, a agência Lusa verificou, pelas 18:15, que as chamas eram visíveis no topo do edifício.

Entretanto, num comunicado de imprensa, a unidade hoteleira, Figueira Beautique Hotel, esclareceu que o incêndio deflagrou no SPA, mas as causas ainda não foram apuradas.