Incêndio na Covilhã dado como dominado

Os trabalhos realizados durante a noite e manhã permitiram dominar o fogo



As autoridades vão continuar atentas a possíveis reacendimentos.



O dispositivo vai ser mantido no terreno durante todo o dia e insistir com os meios aéreos, assim que seja possível, para evitar que o fogo se reative.



"Há cerca de meia hora demos este incêndio como dominado, tínhamos uma frente ativa que, durante a noite, conseguimos debelar com cerca de 500 operacionais que temos no terreno, 160 viaturas e sete máquinas de rasto", avançou o Comandante Distrital de Castelo Branco, Francisco Peraboa, à RTP.