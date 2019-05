Incêndio na fábrica de colmeias em Penafiel controlado

Lusa29 Mai, 2019, 13:07 | País

Segundo fonte dos bombeiros de Entre-os-Rios, o fogo ficou circunscrito a um armazém que foi completamente consumido pelas chamas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 09:25.

Ao longo da manhã, os meios de combate foram reforçados gradualmente, chegando a mobilizar as corporações de Entre-os-Rios, Penafiel, Melres, Paço de Sousa, Marco de Canaveses, Crestuma, Paredes e Cete.

Às 11:45 ainda estavam nas operações 49 bombeiros, apoiados por 16 viaturas.

Segundo a corporação de Entre-os-Rios, parte dos meios vai manter-se no local mais algumas horas para os trabalhos de rescaldo.

As instalações da empresa afetada pelo incêndio situam-se na zona industrial de Sebolido, freguesia no sul do concelho de Penafiel, nas proximidades do rio Douro.

APM // JAP