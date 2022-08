Incêndio na Guarda fora do controlo

Um incêndio que começou ás 3 e meia da tarde numa zona de mato.Os cerca de 60 jovens que estavam no parque de campismo de Mizarela tiveram de abandonar o local.As chamas obrigaram também a evacuação da praia fluvial de Aldeia Viçosa, na mesma freguesia.Os habitantes do lugar de Soida tiveram de abandonar as casas.O autarca da Guarda, Sérgio Costa, disse na RTP 3 que os bombeiros ainda não conseguiram controlar as chamas e que há aldeia em risco.O autarca da guarda pede maior rigor para vigiar pirómanos.