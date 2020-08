Incêndio na Peneda-Gerês continua a dar trabalho aos bombeiros

O incêndio já está ativo há mais de 24 horas e em zonas de difíceis acessos.Durante a manhã os meios aéreos não puderam atuar devido ao nevoeiro. Mas a esta hora há várias aeronaves no combate às chamas.O comandante Paulo Santos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explicou à Antena 1 que grande parte deste incêndio se mantém do lado espanhol da fronteira.Além do incêndio no Gerês está ativo um outro incêndio em Valpaços, distrito de Vila Real.Este incêndio começou por volta das duas da tarde, mas que deverá ter uma evolução favorável, explicou o comandante Paulo Santos, da ANEPC