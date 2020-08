Incêndio na Peneda-Gerês poderá ficar controlado nas próximas horas

As chamas já consumiram cerca de 200 hectares desde sexta-feira. O incêndio também fez um morto, o piloto português de um avião Canadair que combatia o fogo e que caiu no sábado em território espanhol.



O comandante do CDOS de Viana do Castelo, que coordena as operações, afirma que a orografia do terreno implica que só equipas apeadas são eficazes contra o alastrar das chamas.



O objetivo das próximas horas será controlar o fogo e evitar que atinja a Mata do Cabril.