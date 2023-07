Foto: António Pedro Santos - Lusa

As chamas tiveram início em Espinheira, no Cadaval, e alastraram ao concelho de Alenquer. O vento e os acessos difíceis são as maiores dificuldades que os bombeiros enfrentam.



O comandante sub-regional do Oeste, responsável pelo combate a este incêndio, traçou à RTP o ponto de situação.