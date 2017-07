Incêndio na Sertã é o que implica mais preocupação e meios

RTP 25 Jul, 2017, 11:29 / atualizado em 25 Jul, 2017, 11:57 | País

Os dois incêndios de grandes dimensões permanecem ativos na Sertã e em Vale de Coelheiros. O fogo na Sertã mobilizava às 11h00 1017 operacionais, 328 meios terrestres e dez meios aéreos.



“Neste momento não temos qualquer situação crítica. Ao longo da noite de ontem e também um pouco durante a tarde foi de facto necessário proceder a retiradas estratégicas e preventivas de algumas pessoas, um pouco por toda a área por onde o incêndio se estendeu. Estamos a falar de habitações dispersas, pequenas localidades mas na maior parte dos casos a as pessoas já regressaram às suas casas”, disse à RTP a adjunta nacional de operações da ANPC.



Fogo aproxima-se de Portas de Ródão

A adjunta de operações adiantou ainda que, neste momento, não há estradas principais cortadas devido aos incêndios.Na segunda-feira foi necessário proceder a alguns cortes de vias por segurança, nomeadamente alguns troços da A23 e o IC8.O incêndio em Proença-a-Nova é um dos que mais preocupa esta terça-feira os bombeiros. No terreno encontram-se mais de 400 operacionais. Esta manhã, a situação é já bem mais calma do que na noite de segunda-feira quando várias aldeias estiveram em risco.A atenção agora está centrada também nos vários reacendimentos que se podem tornar perigosos, mas os meios aéreos já voltaram a atuar.O incêndio florestal que está a lavrar no concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, perdeu alguma força durante a noite, mas esta manhã existe uma frente ativa "muito forte" na zona de Vilas Ruivas, disse à agência Lusa o vice-presidente da câmara."Durante a noite, o incêndio perdeu força. Neste momento, na zona de Vilas Ruivas, existe uma frente muito forte. De momento, não há povoações em risco e conseguimos salvar a zona de Gavião", explicou José Manuel Alves.O autarca adiantou ainda que está prevista a chegada de mais meios aéreos ao local e que as autoridades estão redistribuir meios para “atacar” o incêndio junto à estrada que vai de Perdigão a Vilas Ruivas, onde existe muita mata e uma aldeia próxima.O vice-presidente da câmara adiantou ainda que o fogo está a aproximar-se do monumento natural de Portas de Ródão.De acordo com a página na internet da ANPC, às 11h00 desta terça-feira estavam no terreno a combater este fogo, no distrito de Castelo Branco, 409 operacionais, apoiados por 125 viaturas e quatro meios aéreos.O incêndio deflagrou às 17h55 de segunda-feira, na freguesia de Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, tendo passado posteriormente, para o concelho de Vila Velha de Ródão.