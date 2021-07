Incêndio na Sertã em resolução

O repórter da RTP, Jorge Esteves, referiu no Telejornal que não houve casas em risco e que o trabalho dos bombeiros estava a ser bem sucedido.





A notícia foi confirmada depois pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.





O incêndio encontra-se "em fase de resolução", adiantou fonte daquele CDOS à Lusa.







Segundo a mesma fonte, os bombeiros que estão no local, junto à localidade de Vale Godinho, estão a realizar "operações de rescaldo" em áreas atingidas pelo incêndio, que deflagrou a meio da tarde numa zona de mato.



O CDOS de Castelo Branco referiu ainda que as chamas não colocaram em risco habitações.



De acordo com o site de ocorrências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno, às 20h50, 278 bombeiros, 78 meios terrestres e dois meios aéreos.