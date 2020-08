Incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês ainda mobiliza centenas de bombeiros

Esta terça-feira, cerca de 40 concelhos estão em risco máximo de incêndio, em particular no interior norte e centro do território continental.



Isto apesar do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontar para a possibilidade de aguaceiros e trovoada, no interior, sobretudo durante a tarde.



A baixa de temperaturas e a nebulosidade que se faz sentir numa parte do território está a ajudar os bombeiros.