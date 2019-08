Partilhar o artigo Incêndio obriga GNR a retirar 50 pessoas do Castelo de Sesimbra Imprimir o artigo Incêndio obriga GNR a retirar 50 pessoas do Castelo de Sesimbra Enviar por email o artigo Incêndio obriga GNR a retirar 50 pessoas do Castelo de Sesimbra Aumentar a fonte do artigo Incêndio obriga GNR a retirar 50 pessoas do Castelo de Sesimbra Diminuir a fonte do artigo Incêndio obriga GNR a retirar 50 pessoas do Castelo de Sesimbra Ouvir o artigo Incêndio obriga GNR a retirar 50 pessoas do Castelo de Sesimbra

Tópicos:

Proteção, Questionada, Socorro CDOS, Territorial,