Incêndio Oleiros: Governo garante meios no terreno até pelo menos quarta-feira

Foto: Paulo Cunha - Lusa

O combate ao incêndio no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, continua muito complicado. As chamas que deflagraram ontem à tarde estenderam-se aos concelhos vizinhos de Proença-a-Nova e da Sertã.