Incêndio que destruiu duas fábricas em Oliveira de Azeméis já se encontra em rescaldo

Lusa24 Ago, 2018, 11:12 | País

Segundo Paulo Vitória, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, o fogo, que terá tido início na fábrica Perfa e alastrou à Fernanda Oliveira, Lda., encontra-se já em fase de rescaldo.

"Quando chegámos ao local, a fábrica estava totalmente tomada pelo fogo. Fizemos o combate dentro do possível", disse, acrescentando que as duas unidades fabris, situadas na rua do Progresso, na zona Industrial do Monte Meão, ficaram "totalmente destruídas".

Questionado pelos jornalistas sobre o que terá acontecido para ter sido rápida a propagação das chamas, o comandante respondeu que "o alerta foi tardio" e o nevoeiro na zona "também não permitiu identificar o fumo".

O alerta foi dado às 07:10, e pelas 08:45 estavam no local 59 bombeiros, de várias corporações do distrito de Aveiro, apoiados por 23 meios, de acordo com a página na internet da proteção civil.

Presente no local, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge Ferreira, afirmou aos jornalistas que a Perfa emprega 15 pessoas e a Fernanda Oliveira, Lda. cerca de 80.

O autarca referiu que a fábrica Perfa tinha retomado a sua atividade laboral "há dois dias", enquanto a outra ainda se encontra em período de férias.