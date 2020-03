Incêndio urbano provoca um ferido grave e um ligeiro na Guarda

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio, que ocorreu numa habitação da aldeia de Cerdeiral, uma localidade que pertence à freguesia de Panoias de Cima, no concelho da Guarda, foi dado pelas 12:58.

As chamas destruíram parcialmente o edifício e causaram ferimentos aos dois moradores, um homem e uma mulher com cerca de 80 anos, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Paulo Sequeira.

O responsável indicou que o ferido grave é um homem, que sofreu "queimaduras extensas e graves", enquanto a mulher, com ferimentos ligeiros, "foi assistida no local e acabou por não ser transportada" para receber assistência hospitalar.

Devido ao incêndio, cujas causas são desconhecidas, a habitação sofreu danos e ficou inabitável, indicou Paulo Sequeira.

No local do incêndio estiveram 25 homens e 10 viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, da GNR e do serviço municipal de proteção civil, segundo o CDOS.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda disse ainda à Lusa que nos últimos dias têm ocorrido "muitos incêndios" urbanos na região, por as pessoas estarem confinadas em casa devido ao Covid-19 e utilizarem as lareiras e os sistemas de aquecimento "por mais tempo".

Paulo Sequeira apela aos habitantes para que tenham "cuidados redobrados com a utilização de todos os sistemas de aquecimento", para que o risco de incêndio seja minimizado.