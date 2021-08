Incêndio Vila Real. Calor e vento ditaram reacendimento

O vento forte empurra as chamas com força e prevê-se uma noite complicada.



As chamas começaram a lavrar de manhã mas foram dominadas. As altas temperaturas ditaram o reacendimento, combatido por 130 operacionais, três meios aéreos e 50 viaturas.