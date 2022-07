Incêndios. 12 agentes da proteção civil feridos e 17 civis assistidos em dois dias

"Temos 12 feridos ligeiros dos agentes de proteção civil e 17 civis assistidos. De salientar aqui que não há nenhum ferido com gravidade", disse o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, num `briefing` à comunicação social, realizado pelas 19:00 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa).

Segundo o comandante nacional, nove dos feridos ligeiros operacionais e 16 dos civis foram registados na sexta-feira e os restantes no dia de hoje.

Quanto aos danos, André Fernandes disse que, no incêndio que está a lavrar no distrito de Santarém, em Ourém, duas habitações e dois anexos de outras duas habitações ficaram destruídos pelas chamas, enquanto em Vale de Pia, no concelho de Pombal (Leiria), três habitações foram danificadas.

"Até agora foi registado um desalojado no incêndio de Santarém", acrescentou ainda o comandante, esclarecendo que a Câmara Municipal acionou o apoio social "e, portanto, a situação ficou resolvida".