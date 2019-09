Incêndios. 60 concelhos em risco máximo

No entanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, uma descida da temperatura, em especial da máxima, no Litoral Norte e Centro.



O vento é que se vai intensificar no litoral e nas terras altas a partir da tarde.



Por causa das temperaturas e do risco de incêndio, o Governo prolongou o estado de Alerta Vermelho até amanhã.