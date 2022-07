Incêndios. A situação ao minuto

Acompanhamos ao minuto neste artigo a evolução dos incêndios em Portugal. O país mantém-se sob estado de contingência até domingo devido ao tempo quente e ao risco elevado de incêndios.

Mais atualizações

10h30 - Mais de 140 operacionais no combate às chamas em Baião



Quase 140 bombeiros combatiam às 09:00 de hoje o incêndio que começou quinta-feira em Baião, no distrito do Porto, única ocorrência importante em curso na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



O incêndio que deflagrou na manhã de sexta-feira em Bragança foi dado como dominado à 1:38 horas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, e o que deflagrou no mesmo dia em Bustelo, Chaves, entrou em resolução às 02:13, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.





10h00 - Retirado corpo de piloto da aeronave caída em Foz Côa





09h33 - O ponto da situação em Bustelo







Cerca de 130 operacionais permanecem em Bustelo, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, para operações de vigilância e para debelar possíveis reacendimentos do incêndio que deflagrou na sexta-feira, disse fonte da Proteção Civil.



O fogo que teve início pelas 14:45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução pelas 02:00 de hoje e, esta manhã, permanecem espalhados pelo perímetro cerca de 130 operacionais.



"Estão a fazer vigilância ao rescaldo e estão a acudir a possíveis reacendimentos", disse à agência Lusa o segundo-comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Artur Mota.





09h17 - Temperaturas começaram a baixar.



As máximas descem, essencialmente, no litoral norte e centro.



No interior do país, ainda se vai sentir a onda de calor, pelo menos durante o fim de semana.



A temperatura máxima atingiu, na quinta-feira, um novo recorde para o mês de julho em Portugal: a estação meteorológica do Pinhão registou 47 graus.



No total das 26 estações meteorológicas, 14 ultrapassaram os valores máximos registados, desde sempre, no mês de julho.



Para hoje está previsto um aviso vermelho de temperatura alta para Bragança.



Muitos dos distritos do interior mantêm-se ou descem para laranja, o litoral permanece com aviso amarelo e o Algarve desce para verde.



Ainda assim, a situação de tempo quente vai manter-se até amannhã, dia em que é revista a situação de contingência em Portugal.







09h00 - Equipas de investigação já estão no local da queda do avião







Já há autorização para remover o corpo do piloto morto na queda.





08H50 - Bombeiros atentos a reacendimentos em Leiria





08h45 - Incêndios em Bragança e Porto causam precoupação





08h35 - Presidente da Proteção Civil expressa "profunda mágoa" pela morte de piloto





08h20 - Governo promete todo o apoio aos familiares de piloto falecido em Foz Côa





08h00 - Corpo do piloto encontrado dentro do aparelho







O Governo disponibilizou a ajuda que for necessária aos familiares do piloto que morreu ontem, após a queda do avião em que seguia.



O corpo do piloto português foi encontrado carbonizado dentro do aparelho.



O avião, que operava no combate ao incêndio de Torre de Moncorvo, em Bragança, caiu na zona de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.





07h55 - Fogo em Bragança em resolução



O incêndio que deflagrou na manhã de sexta-feira em Bragança, foi dado como dominado à 01:38, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mantêm-se no local 133 operacionais apoiados por 51 veículos para assegurarem os trabalhos de consolidação.



O alerta para o incêndio foi dado às 07:07 de sexta-feira.







07h50 - Dominado fogo em Bustelo, Chaves



O incêndio que deflagrou sexta-feira em Bustelo, Chaves, entrou em resolução às 02:13, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mantêm-se no local 165 operacionais apoiados por 50 veículos para assegurarem os trabalhos de consolidação.



O alerta para o incêndio foi dado às 14:45 de sexta-feira.







Ponto da situação





A descida das temperaturas deverá ajudar os operacionais na luta contra as chamas a partir deste sábado, mas o país permanece sob estado de contingência até domingo devido às temperaturas elevadas e ao risco de incêndios

Cinco distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Os incêndios em Bustelo, Chaves e em Bragança ficaram dominados e em resolução nas últimas horas. Segundo a página da Proteção Civil há esta manhã no território um total de 196 fogos ativos, combatidos por um total de 1855 operacionais com o apoio de 616 veículos.

Em resolução estão sete incêndios e em conclusão 38.

A queda de um avião de combate a incêndios sexta-feira em Foz Côa provocou a morte ao piloto e vai ser investigada. Presidente da República e primeiro-ministro já expressaram a sua consternção. Em declarações à RTP, Marcelo prometeu estar presente no funeral.

Portugal vai comprar dois aviões Canadair de combate a incêndios

Desde o início do ano, já arderam mais de 38 mil hectares de floresta, em 6 mil incêndios rurais. Só esta semana, arderam 25 mil hectares, a maior área desde 2017, ano da tragédia de Pedrogão Grande. Há a lamentar a morte do piloto de um avião de combate a incêndios. Pelo menos 70 operacionais de combate às chamas ficaram feridos entre cerca de 135 feridos.