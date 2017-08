Incêndios abrandam mas longe da acalmia

Segundo a Brigada de Trânsito da GNR está cortada a estrada municipal 520 junto à localidade de Amieira, por causa do incendio de Alvaiázere.



Já esta manhã a porta-voz da Proteção Civil (PC), Patrícia Gaspar, revelou que a última sexta-feira foi o dia deste ano em que Portugal registou mais incêndios, num total de 220 ocorrências, das quais 60 apenas no distrito do Porto.



Patrícia Gaspar reforçou o apelo da PC para que a população adote comportamentos que previnam os fogos, lembrando que só na sexta-feira e no espaço de duas horas foram registados mais de oito incêndios florestais na zona do Pombal.