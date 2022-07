Incêndios. Acionados quatro meios aéreos para combater chamas no concelho de Pombal

De acordo com o CDOS de Leiria, o incêndio está a lavrar desde as 14:50 de sexta-feira numa zona florestal e agrícola na povoação de Vale da Pia, freguesia de Abiul, no concelho de Pombal (distrito de Leiria).

"No teatro de operações encontram-se 254 homens, apoiados por 73 veículos, tendo sido acionados quatro meios aéreos para combate e consolidação de rescaldo", referiu.

Segundo a mesma fonte, o incêndio está a ceder aos meios de combate e "uma parte do teatro de operações já está em rescaldo".