Incêndios. Alerta laranja até terça-feira para 14 distritos

Ao todo são 14 os distritos, todos a norte do Tejo e também Portalegre.



Até terça feira é proibida a ignição no espaço rural e há tolerância zero ao uso do fogo.



Está vedada a circulação e permanência nos espaços florestais, o uso de fogo-de-artifício e a utilização de maquinaria.



Os meios de combate a incêndio são reforçados e ficam em alerta.



Está prevista uma subida das temperaturas, redução dos níveis de humidade relativa e aumento da intensidade do vento, o que justifica a decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.