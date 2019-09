Incêndios. Alerta vermelho para dez distritos

Santarém é um deles e tem a máxima mais alta prevista para hoje, 37 graus. Também Lisboa conta com 34ºC de máxima. Coimbra chega aos 35 graus e Setúbal aos 33. No interior, a máxima mais elevada é a de Vila Real, com 33 graus, mas Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Portalegre também estão com alerta vermelho.



Estão proibidas todas as queimas e queimadas nos distritos visados por este alerta e é proibido também o fogo de artifício.



A situação de alerta em Portugal continental vigora entre as zero horas desta sexta-feira e a meia noite de domingo.