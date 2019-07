Incêndios. Alimentos para animais chegam sexta-feira às zonas afetadas

Foto: Hugo Delgado - Lusa

"Sexta-feira mesmo chegarão os primeiros carregamentos de alimentos que o Ministério da Agricultura vai disponibilizar solidariamente. Estamos a trabalhar a 200 à hora e isso permite-nos que já estar estabelecido com as câmaras uma base logística, já está organizada, já estão preparados os locais onde esse alimento vai ser disponibilizado, quer para pecuária, quer para as abelhas", afirmou.