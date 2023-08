Incêndios. Autarcas consideram que são precisos "apoios efetivos do Governo"

Nos últimos dias, as regiões de Aljezur e Odemira foram fustigadas pelos incêndios. Os autarcas de ambas consideram que a resposta do Governo foi rápida mas que são necessários "apoios efetivos" do Executivo.

Depois dos incêndios que lavraram em Odemira, Hélder Guerreiro começou por afirmar que "foi muito rápida a resposta do Governo" e que a ministra da Agricultura apresentou propostas concretas, como apoios diretos à Apicultura - setor fundamental nas regiões de Odemira e Aljezur.



Já o presidente da junta de Aljezur considerou que a situação é "idêntica", embora os estragos dos incêndios sejam menores. José Lucas Gonçalves referiu ainda que a alimentação do gado era das maiores preocupações mas que também tem havido apoios solidários.



Contudo, o presidente de Aljezur apela a "apoios efetivos do Governo" para resolver esta situação.