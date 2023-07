Incêndios. Bombeiro foi detido por ser suspeito de crimes de fogo florestal na Lousã

A PJ esclareceu numa nota de imprensa que o suspeito foi detido na quinta-feira, através da diretoria do Centro, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) da Lousã e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro.

O homem, "solteiro, empregado fabril e bombeiro voluntário", foi detido pela presumível prática de cinco crimes de incêndio florestal, ocorridos na segunda e na quarta-feira, no concelho da Lousã, no distrito de Coimbra.

O suspeito, com "uso de chama direta (isqueiro), ateou os incêndios na floresta, em zonas com vasta mancha florestal com centenas de hectares, com continuidade vertical e horizontal, densamente povoados, confinante com a zona urbana, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e decisiva intervenção dos meios de combate", afirmou a PJ.

De acordo com a PJ, a atuação do homem "colocou em perigo" a integridade física, a vida de pessoas, habitações e uma grande mancha florestal.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.