Incêndios. Combate ao fogo no Lindoso decorre de forma favorável

”, afirmou fonte da ANEPC à Lusa.O fogo em Lindoso, no concelho de Ponte da Barca, chegou a ser combatido por 10 meios aéreos durante a tarde e mobiliza agora 84 operacionais apoiados por 31 viaturas.”, explicou a mesma fonte.Já do lado espanhol, dados da Junta da Galiza apontam para 400 hectares ardidos.Foi no combate às chamas em Lindoso que, no sábado, um piloto português morreu e um piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião 'Canadair' português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira.

O copiloto do avião Canadair está "estável e fora de perigo", revelou fonte do hospital de Braga.





Marcelo no funeral do piloto







O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que vai estar presente no funeral do piloto do avião.



“Tenho transmitido nos funerais das vítimas aos seus familiares aquilo que está no coração do povo português e farei o mesmo relativamente à vítima que está a ter transladada de Vigo para Leiria, não os esquecemos”, afirmou o Presidente da República.



À margem de uma visita à cidade de Silves, no Algarve, o chefe de Estado destacou o “esforço muito grande” dos operacionais para enfrentarem fogos “em condições difíceis" e com "ignições simultâneas por todo o continente, dificultando a concentração de meios”.