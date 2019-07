Incêndios. Combate reforçado. Mas faltam 20 meios aéreos

RTP01 Jul, 2019, 07:57 / atualizado em 01 Jul, 2019, 08:37 | País

É o terceiro reforço do ano com a entrada em vigor do denominado `reforçado -- nível IV`, que termina a 30 de setembro. Um plano que segue a Diretiva Operacional Nacional (DON) que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano.

Nestes próximos três meses vão estar operacionais 11.492 elementos, 2.653 equipas e 2.493 veículos dos vários agentes presentes no terreno.

Para este período, de acordo com a Diretiva Operacional Nacional, está prevista a operação de 60 meios aéreos, incluindo um helicóptero da Força Aérea ativado em caso de necessidade para coordenação aérea.

Mas no terreno a realidade indica que só 40 meios aéreos estão disponíveis a partir de hoje. Ou seja, faltam 20 das aeronaves previstas no dispositivo.

O porta-voz da Força Aérea, tenente-coronel Manuel Costa, disse à agência Lusa que

Para esta altura do ano, considerada a mais crítica de incêndios, há mais 725 operacionais, 190 equipas e 30 viaturas do que o mesmo período de 2017.

No ano passado, por esta altura estavam aptos a voar 55 meios aéreos.

Sobre a situação de preparação para o combate aos fogos, o ministro da Administração Interna afirmou este sábado que o que tem "acordado com o Sr. ministro da Defesa Nacional é que, face a qualquer situação de eventual alerta, serão utilizados todos os meios, recocorrendo a ajustes diretos necessários, quer antes do período mais crítico quer prolongando meios em outubro e novembro".

Também a partir de hoje a Rede Nacional de Postos de Vigia vai ser reforçada com a entrada em funcionamento da rede secundária com um total de 230 postos de vigia e 912 vigilantes das florestas.

Os 230 postos de vigia que têm como missão prevenir e detetar incêndios vão estar a funcionar até 15 de outubro, altura em que voltam a ser reduzidos para 72 até 06 de novembro.

Dados disponíveis na página da internet do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) indicam que este ano deflagraram 4.888 incêndios rurais que atingiram 9.705 hectares de florestas, 41% dos quais em povoamentos florestais, 43% em matos e 17% em áreas agrícolas.

C/ Lusa