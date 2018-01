Incêndios. Costa assina despacho para iniciar pagamento de indemnizações

RTP05 Jan, 2018, 12:47 / atualizado em 05 Jan, 2018, 14:10 | País

O comunicado esclarece que deverá ser efetuado o pagamento das indemnizações "aos familiares, herdeiros e demais titulares do direito de indemnização por morte das vítimas dos incêndios ocorridos em junho e outubro de 2017".



Mais esclarece que tal acontece "ao abrigo do mecanismo extrajudicial, de adesão voluntária, aprovado para o efeito pela Resolução do Conselho de Ministros N.º157-C/2017, de 21 de outubro", numa referência à reunião extraordinária que aconteceu na sequência da vaga de incêndios de outubro no centro do país.

O Conselho de Ministros fixou em 70 mil euros o valor mínimo para a "privação de vida". A este somam-se os critérios de "sofrimento da vítima antes da morte" e "danos próprios dos familiares mais próximos".

A decisão, lê-se, "decorre da proposta da Provedora de Justiça relativa aos primeiros processos já concluídos".



Os incêndios de junho em Pedrógão Grande e os de outubro em vários concelhos da região Centro provocaram mais de cem vítimas mortais, centenas de feridos e enormes prejuízos materiais.



Em novembro, o chefe de Governo assinalava que já tinha entregue o relatório sobre a forma como proceder à indemnização das vítimas mortais dos incêndios à Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, destacando que o Estado pagaria o montante total que for definido.



"O Estado pagará o que for fixado pela provedora da Justiça" referia o primeiro-mibnistro, depois de receber de volta o relatório dos critérios para a atribuição de indemnizações.

Requerimentos até 15 de fevereiro

Na altura, de acordo com o primeiro-ministro concretizou-se com essa entrega do relatório “mais um passo importante para procurar responder àquilo que é o dever do Estado de corresponder à dor e ao sofrimento da perda de vítimas humanas causadas pelos incêndios”.



António Costa prometeu desde logo o máximo de rapidez em relação à conclusão do processo para o pagamento das indemnizações por parte do Estado. “Sei que a senhora Provedora tem tudo preparado para com a maior diligência poder tramitar os diferentes pedidos, cujo prazo foi proposto pela comissão ser até 15 de fevereiro para serem apresentados”.



Na semana passada, a agência Lusa noticiava que mais de familiares das vítimas mortais dos incêndios de junho e outubro já tinham entregue requerimentos para os pagamentos de indemnização à Provedora da Justiça. Até à data tinham sido apresentados "37 processos correspondentes a 37 vítimas, apresentados por um total de 64 requerentes".



No site da Provedoria da Justiça, é disponibilizada informação sobre como apresentar requerimentos, tendo aberto uma linha telefónica e disponibilizado correio eletrónico para esclarecimentos, além do atendimento presidencial.