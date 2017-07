Incêndios de Alijó e Mangualde continuam ativos

Mário Aleixo - RTP 17 Jul, 2017, 07:07 | País

A estrada nacional 212, entre os quilómetros 35 e 42, e o IC 5, que liga Vila Real a Bragança entre os quilómetros 34 e 47 estão interditos à circulação, como confirmou à Antena 1 o Comando Geral da GNR.



Na área do incêndio estão mais de 300 operacionais. Durante as últimas hopras estava prevista a chegada a Alijó de mais 150 bombeiros, provenientes de Lisboa, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo.



Estas informações foram veiculadas pelo comandante distrital de Vila Real da Proteção Civil, Álvaro Ribeiro, que confirmou que não há, nesta altura, aldeias em perigo e as pessoas que foram retiradas de casa já regressaram.



Álvaro Ribeiro admitiu que o elevado número de chamada provocou falhas no SIRESP.



Essas falhas foram primeiro denunciadas pelo presidente da câmara de Alijó e confirmadas à Antena 1 pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Depois disso chegou a Alijó um reforço de comunicação, uma estação móvel que estava no Porto e foi enviada para compensar as falhas do sistema de comunicação de emergência. As comunicações foram asseguradas pela rede dos bombeiros.



O Presidente da República em visita de Estado ao México não quis comentar as falhas do SIRESP e disse à Antena 1 que já falou ao telefone com o presidente da Câmara Municipal de Alijó.



O secretário de Estado da Administração Interna esteve no local, numa passagem curta e seguiu para os incêndios de Mangualde e Viseu.



Mangualde com dois focos ativos



Dois dos três incêndios que deflagraram na tarde de domingo no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, continuam ativos, enquanto o terceiro está em resolução, informou fonte da Proteção Civil.



Continuam a lavrar os fogos em Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, em Abrunhosa-a-Velha o fogo está dominado, informou de madrugada fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.