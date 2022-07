Incêndios de Ourém em fase de resolução depois de horas de sobressalto

Em Freixianda, no concelho de Ourém, a situação está mais calma e não há incêndios ativos, mas ainda há estradas cortadas por uma questão de segurança. Durante o dia de ontem, foram várias as habitações que estiveram ameaçadas. Contudo, nesta região há muitas casa que não são primeira habitação e por isso foi mais difícil proteger as infraestruturas em risco.