Incêndios de outubro. Comissão independente aponta falhas na prevenção

Os peritos entregaram o relatório no Parlamento, onde sustentam que as condições meteorológicas previstas deveriam ter levado à declaração do "estado de alerta especial, de nível vermelho", bem como a um aviso mais intenso às populações.



O país tinha deixado a fase Charlie de combate aos incêndios e por isso havia "menos bombeiros e meios aéreos disponíveis".



O documento refere que tudo isto conduziu a uma "situação de dramático abandono, ficando com as populações entregues a si próprias". Recorde-se que nestes incêndios de outubro morreram 48 pessoas.