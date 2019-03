Incêndios de Pedrógão Grande. Presidente da Câmara ouvido em tribunal

O presidente da Câmara foi um dos autarcas chamados hoje a tribunal, mas decidiu não prestar declarações.



A defesa do autarca de Pedrógão Grande apresentou um recurso, a defender que Valdemar Alves não deve ser arguido, porque quem lhe atribui responsabilidades, uma assistente do processo, não tem legitimidade para o fazer.



O juiz de instrução do tribunal de Leiria não disse que sim nem que não: decidiu reter o recurso até ao fim desta fase de instrução.



O ex-vice presidente da Câmara de Pedrógão Grande, José Graça, atirou responsabilidades para Valdemar Alves. Garantiu que o presidente é que tinha as competências da proteção civil e da defesa da floresta: "A defesa da floresta era do Pelouro do presidente."



O juiz ouviu também o ex-autarca de Castanheira de Pêra. Fernando Lopes assegurou ter cumprido o Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndio: "Todas as estradas municipais estavam limpas (...) Priorizávamos as que estavam no Plano e depois limpávamos as outras, quase sempre mais do que uma vez ano."



São 13 os arguidos no processo de Pedrógão Grande e centenas de crimes. O mais grave é o crime de homicídio por negligência.