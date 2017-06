Incêndios, dia 4. Bombeiros sem tréguas de Pedrógão a Góis

Christopher Marques - RTP 20 Jun, 2017, 22:20 / atualizado em 20 Jun, 2017, 22:22 | País

O dia começou com otimismo. A expetativa era grande e as autoridades avançavam com a possibilidade de dar o incêndio de Pedrógão Grande como dominado ao início da tarde. Mas as coisas não correram como era esperado na zona centro, com condições desfavoráveis ao combate.



O fogo de Pedrógão Grande manteve-se ativo todo o dia e motivou evacuações de localidades. Mais a norte, já no distrito de Coimbra, foi o incêndio de Góis que motivou maiores preocupações.



Proteção Civil desmente queda de Canadair

À procura de respostas



c/ Lusa

Ao todo, 40 aldeias da zona centro do país foram evacuadas esta terça-feira. No concelho de Góis foram 27 povoações. Em Pedrógão Grande, os habitantes de 13 aldeias foram retirados por precaução das suas casas. Ao fim da tarde, encontravam-se mobilizados mais de mil operacionais em cada um dos incêndios.Desde sábado que não há descanso para as populações daquela zona do país, que abrange os distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.Ao quarto dia, os números são o reflexo do mais mortífero incêndio da história recente de Portugal: sessenta e quatro mortos e 160 feridos em Pedrógão Grande; sete feridos continuam internados em estado grave.Para além das chamas, o dia ameaçou ficar marcado pela notícia do que seria outra tragédia, mas que, parece agora, não terá passado de um mal-entendido. A meio da tarde, fontes da Proteção Civil confirmavam aos mais diversos títulos da imprensa nacional que um avião Canadair caíra perto de Pedrógão Grande.A notícia apresenta-se como certa durante duas horas, noticiada também pelas mais reputadas agências de informação internacional e por jornais e televisões de todo o mundo. Foram ativados meios de busca e salvamento para localizar a aeronave e populares explicam ter ouvido um “grande estrondo” perto do local onde teria caído o avião.O Gabinete de Prevenção de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários também é informado e envia uma equipa.O desmentido surge ao fim da tarde. A Proteção Civil nota que não há qualquer aeronave ao serviço da ANPC que tenha desaparecido e explica que as buscas não encontraram qualquer aparelho. O comandante operacional Vaz Pinto alude à possibilidade de ter ocorrido outro evento que induzisse em erro, tendo falado na hipótese da explosão de umaÀ noite, em entrevista à TVI , o próprio primeiro-ministro diz que também ele pensou que um Canadair tivesse caído. António Costa aponta a confusão como um exemplo da dificuldade da recolha de informações na zona afetada pelos incêndios.O episódio da aeronave é mais um acontecimento a motivar questões sobre aquela que é a mais grave tragédia nacional em mais de uma década. De dia para dia, aumenta a pressão para que surjam as respostas.Indo ao encontro à informação avançada na segunda-feira pelo secretário de Estado da Administração Interna, António Costa publicou um despacho a pedir esclarecimentos urgentes ao IPMA, à Proteção Civil e à GNR sobre os acontecimentos do último fim de semana.O primeiro-ministro pede esclarecimentos urgentes sobre o funcionamento da rede de SIRESP no incêndio de Pedrógão Grande e sobre os motivos da ausência de uma ordem de encerramento da estrada nacional 236-I, onde ocorreu um elevado número de mortes.O grupo parlamentar comunista questionou esta terça-feira o Governo sobre a operacionalidade das telecomunicações nas áreas afetadas por incêndios e a possibilidade de recorrer à rádio estatal para comunicar diretamente com as populações em perigo.O PSD pediu a constituição de uma comissão técnica independente para apurar com detalhe o que se passou no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que provocou pelo menos 64 mortos.O primeiro-ministro quer saber se houve uma interrupção do funcionamento da rede SIRESP, porquê, durante quanto tempo, e que impacto teve no planeamento, comando e execução das operações.A rede nacional de emergência e segurança terá falhado, algo que o próprio Governo reconhece. O SIRESP põe em rede polícias, serviços de Proteção Civil e de emergência médica. É uma alternativa aos telemóveis, mas depende parcialmente da rede móvel.O sistema está envolto em polémica desde que foi anunciado. Desde os mais de 500 milhões de euros que custou, até às ligações políticas desta parceria público-privada. A rede que deveria ligar todos os serviços falhou vezes sem conta em situações que não estevam previstas.Esta terça-feira soube-se ainda que o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios está há quatro anos sem atualização . Deveria ser avaliada a cada dois anos, mas nada foi feito. O último relatório é o de 2011/2012 e só esta terça-feira foi divulgado.