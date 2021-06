Incêndios. Dispositivo de combate reforçado com mais 9.600 operacionais

Segundo a Diretiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para 2021, os meios são reforçados pela segunda vez este ano, situando-se no denominadoEntre os meios, a DON prevê, para este período, cerca de 4.266 elementos de bombeiros voluntários, 240 operacionais da Força Especial de Proteção Civil e 2.176 da GNR, em que se incluem os guardas-florestais, além de cerca de 2.000 sapadores florestais.No âmbito do DECIRSegundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o dispositivo de combate conta este ano com mais 200 operacionais na fase mais crítica.Dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) dão conta de que se registaram, entre 1 de janeiro e 29 maio, 2.635 ocorrências de incêndios rurais, que resultaram em 8.567 hectares de área ardida, 82% dos quais referente a matos, 16% a povoamentos florestais e 2% a terrenos agrícolas.