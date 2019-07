Incêndios. Duas casas de habitação destruídas pelo fogo

Mas a destruição não se ficou por aqui. Também casas devolutas e armazéns foram consumidos pelas chamas.



Durante a madrugada a chuva marcou presença no concelho e ajudou um pouco.



O presidente da camara de Mação, Vasco Estrela, fez um balanço da última noite e perspetivou ainda o dia de terça-feira com alguma preocupação sobretudo por causa das altas temperaturas.



Apesar da chuva que caiu em Mação, na última madrugada, o jornalista Mário Antunes, avançou que o fogo vai continuar a dar muito trabalho aos bombeiros.





Ativo está ainda o incêndio em Penedono onde o fogo consome mato mas não ameaça habitações nem população.







Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros quando combatiam as chamas.



Alerta amarelo e António Costa vigilante

O incêndio em Penalva do Castelo já foi dominado e era um dos dois fogos ativos no distrito de Viseu.A confirmação foi dada à Antena 1 pelo comandante distrital de Viseu, Miguel David.Apesar das aparentes tréguas os meios vão continuar no terreno.Não há qualquer registo de vítimas, nem qualquer casa afetada pelas chamas confirmou também o comandante.Onze distritos do continente estão sobre aviso amarelo alguns deles até quarta-feira.A informação parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA coloca em alerta os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Vila Real e ViseuNa segunda-feira o primeiro-ministro manifestou total confiança no dispositivo que vai combatendo as chamas.António Costa garante que está atento, desde o primeiro momento ao evoluir dos incêndios.