Incêndios e reconstrução. Presidente da câmara de Pedrógão diz-se de consciência tranquila

Já há 43 arguidos no caso das chamadas casas da vergonha de Pedrógão Grande, alegadamente reconstruídas de forma irregular com dinheiro dos donativos.



Quatro deles são funcionários da autarquia, incluindo o próprio presidente, Valdemar Alves, que se torna assim arguido em dois processos relacionados com o incêndio.



Em exclusivo ao Sexta às 9, o autarca garantiu que vai manter-se em funções e até recandidatar-se, mesmo que seja levado a julgamento.