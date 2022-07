Incêndios em Bustelo e Murça concentram meios e atenções

O fogo em Leiria foi dominado às 19h26.



Duas ocorrências activas no Distrito de Vila Real, em Bustelo (Chaves) e Murça, mantêm a preocupação, com esta última a ser combatida por mais de 800 operacionais e 270 veículos de apoio devido à sua dimensão, extensão, intensidade e à orografia do terreno.



Em Murça chegaram a estar empenhados 10 meios aéreos durante o dia, tendo o número descido ao final da tarde para sete.



No resto do país há 19 ocorrências, estabilizadas ao início da noite, em fase de consolidação, rescaldo e de vigilância ativa, empenhando ao todo mais de 583 operacionais e 171 meios terrestres, com o apoio de dois meios aéreos no período diurno, "nomeadamente em Castelo Branco".