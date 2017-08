Incêndios em Oleiros continuam a preocupar bombeiros no terreno

Patrícia Gaspar, da Proteção Civil, realizou um briefing sobre a situação dos incêndios em Portugal onde explicou que foram registadas 29 ocorrências desde a meia-noite desta sexta-feira.



No terreno já se encontram vários meios mobilizados para atacar as chamas que lavram por Portugal, com destaque para três helicópteros suíços, que já foram enviados para Oleiros.



É nessa localidade do distrito de Castelo Branco onde se encontram as duas situações mais graves. Em Cambas existem três frentes ativas que estão dispersas e que mobilizam dois aviões Canadair e outros seis aviões de médio porte.



Na aldeia de Poeiros estão no terreno quatro helicópteros, dois deles Kamov.



Mais de 30 grupos de corpos de bombeiros atuam nos mais diversos teatros de operações, aos quais se juntam 16 máquinas de arrasto e pelotões militares que se encontram em missão de vigilância e rescaldo.



Em relação ao número de feridos, Patrícia Gaspar revelou que se registam mais de cem pessoas assistidas, desde o incêndio que começou por lavrar no concelho de Abrantes.



São 163 os feridos, sendo que 153 são ligeiros e dez encontram-se em estado grave. Dois desses casos são os de dois bombeiros de Leiria que no dia de ontem foram apanhados de surpresa pelas chamas em Oleiros.



Encontram-se em estado grave mas estável e nenhum corre risco de vida.