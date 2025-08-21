Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

O Governo reúne-se esta quinta-feira em Conselho de Ministros para aprovar medidas de apoio. Ao início da manhã, havia dois grandes incêndios a lavrar em território continental - Arganil e Guarda. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.
Fernando Andrade - RTP
Bombeiros e sapadores apeados procuram fechar uma frente de 200 metros em Seia próxima da Torre da Serra da Estrela, após uma noite que permitiu circunscrever frentes em Alvoco da Serra e Vasco Esteves, revelou hoje o presidente da Câmara.
Equipas de sapadores e bombeiros têm andado apeados à procura de fechar uma frente de cerca de 200 metros entre a Torre a Loriga, numa zona de altitude, de difícil acesso e vegetação rasteira, disse à agência Lusa Luciano Ribeiro.
"Andam toda a noite a fazer cinco ou seis quilómetros a pé para andarem pendurados no meio das pedras, entrando de pé pela estância de ski e indo por ali abaixo", disse, referindo que se procura, durante hoje de manhã, fechar essa frente de 200 metros.
Segundo o autarca, essa é a frente que falta circunscrever no concelho de Seia, depois de ter sido possível travar as chamas em Alvoco da Serra e em Vasco Esteves, com recurso a máquinas de rasto, não havendo, de momento, qualquer aldeia no concelho em perigo.
"Mais uma vez é manter a vigilância sobre as áreas das frentes já consideradas fechadas, nomeadamente Alvoco da Serra e Vasco Esteves, mas falta essa frente que subiu todo o vale do Alvoco em direção à Torre", acrescentou.
O incêndio que afeta o concelho de Seia, no distrito da Guarda, começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra.
Ao longo de mais de uma semana este incêndio de grandes dimensões já se estendeu, além de Seia, também ao concelho de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra) e aos concelhos de Castelo Branco, Covilhã e Fundão (distrito de Castelo Branco).
De acordo com o último relatório provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), atualizado na quarta-feira, este incêndio já terá consumido 53.224 hectares.
O concelho da Pampilhosa da Serra está há cerca de 24 horas sem frente ativa, revelou hoje o presidente da Câmara, que disse acreditar que o fogo possa estar na fase final no seu concelho.
"Felizmente, não temos neste momento nenhuma frente ativa e os reacendimentos que ainda vão acontecendo, felizmente, com o dispositivo que está no terreno, têm-se eliminado rapidamente", disse à agência Lusa Jorge Custódio.
O autarca explicou que, face ao nível elevado de humidade que se registou durante a noite e à capacidade de conter rapidamente os reacendimentos que vão surgindo, o incêndio, no seu concelho, possa estar "na fase final".
Na quarta-feira, foi possível garantir que não havia frente ativa e hoje o município espera que, sobretudo durante a tarde (o período mais crítico), continue "a acontecer o mesmo e que os reacendimentos que vão surgindo consigam ser logo eliminados", acrescentou.
O incêndio que afeta Pampilhosa da Serra começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, também no distrito de Coimbra.
Ao longo de mais de uma semana este incêndio de grandes dimensões já se estendeu, além destes dois municípios, também ao concelho de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), a Seia (distrito da Guarda) e a Castelo Branco, Covilhã e Fundão (distrito de Castelo Branco).
De acordo com o último relatório provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), atualizado na quarta-feira, este incêndio já terá consumido 53.224 hectares.
Paulo Novais - Lusa
O presidente da Câmara de Castelo Branco diz que existem muitas localidades no concelho que estão com eletricidade servida por geradores, depois dos incêndios terem quebrado linhas de energia e de fibra.
Paulo Cunha - Lusa
Em Arganil, começa-se a contabilizar os prejuízos do fogo que ameaçou aldeias e destruiu os campos.
Pedro Sarmento Costa - Lusa
A onda de calor que atravessou Portugal e inflamou o fogo no centro e no norte do país durou pelo menos dez dias e não teve o mesmo comportamento em todo o território.
Miguel Pereira da Silva - Lusa
Em Figueira de Castelo Rodrigo, no Distrito da Guarda, o comandante das operações assume que não há boas expectativas no combate das próximas horas. Com três frentes ativas, os bombeiros não têm conseguido chegar às zonas onde é preciso combater as chamas, pelo que "durante a noite praticamente não conseguimos fazer combate".
Paulo Novais - Lusa
No incêndio do Fundão que segue incontrolável esta manhã, o trabalho da noite teve dois objetivos: evitar que se abrissem novas frentes de fogo e que alguma delas se virasse para a cidade do fundão, o que não é uma impossibilidade nesta altura.
Brasileiros, nepaleses, bangladeshianos e indianos são também protagonistas do combate aos incêndios em Portugal, um sinal da mudança demográfica dos territórios, fora dos grandes centros urbanos.
"Na minha vida nunca vi nada assim, nunca pensei que o fogo pudesse ser assim, tão grande, tão forte", diz à Lusa, através de contacto telefónico, o nepalês Subash, que viu a sua casa destruída por um fogo há cerca de duas semanas, em Zambujeira do Mar, Odemira.
Este é um dos concelhos que tem resistido ao despovoamento graças à fixação de imigrantes para o trabalho agrícola, como é o caso de Subash.
Em 2013,segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), havia apenas 669 estrangeiros com residência, um número que passou para 3.197 em 2023 (um aumento de 377%), e que não inclui os pedidos pendentes, ainda por calcular.
Em abril, as autoridades estimavam em 1,6 milhões o número de estrangeiros em 2024, de acordo com Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), mas o relatório final ainda não foi publicado, pelo que os dados mais atuais, segmentados por concelho, são de 2023.
Quatrocentos quilómetros a norte, em Oliveira do Hospital - que tinha apenas 50 estrangeiros em 2013, 10 anos depois tinha 283, o que corresponde a um aumento de 466% -, o bangladeshiano Jewel sabe bem o que são os fogos. É sapador florestal e um dos que abre caminho ao trabalho dos bombeiros.
"É a loucura. Nunca paramos, não podemos parar, temos de proteger as pessoas", afirma Jewel, que trabalha para uma empresa privada de gestão florestal.
"Nestes dias, o nosso trabalho é destruir as árvores e o mato, para proteger as casas", explicou o sapador, contratado no Bangladesh há um ano para fazer este trabalho em Portugal.
Sana Gupta e a sua mulher vivem numa aldeia no interior da Guarda (56 estrangeiros em 2013 e 572 em 2023, um aumento de 920%) e nunca viram no seu Nepal nada comparável ao que lhes aconteceu há dois dias.
"Isto foi o terror. Aqui só vivem idosos, coitados. Nós abrimos a nossa casa aos nossos vizinhos e duas senhoras passaram aqui algumas horas, à espera que isto passasse", recorda Sana, que está em Portugal há dois anos, um país que diz ser "especial, particularmente nas aldeias que são tão bonitas".
Do fogo, Sana recorda a escuridão: "era de dia e parecia de noite. E depois ouvia-se um barulho forte. Mas os bombeiros ajudaram muito. Eles são impressionantes".
Elogio destes já ouviu muitas vezes o brasileiro Márcio Christo, adjunto dos bombeiros voluntários de Pataias (Alcobaça, que tinha 90 estrangeiros em 2013 e 1.537 em 2023, um aumento de 1600%), que, desta vez, não foi ao norte.
Com 51 anos e a viver em Portugal desde 2002, Márcio entrou nos bombeiros em 2011, um percurso normal para quem, já no Brasil, estava muito ligado ao associativismo comunitário.
E foi em Portugal que conheceu a força do fogo: "É algo inexplicável, é um ser vivo, incompreensível algumas vezes, que devemos respeitar, porque faz geralmente o que quer".
Foi um dos primeiros bombeiros a chegar ao início do incêndio que destruiu o Pinhal de Leiria, em 2017, perto da praia da Falca. "Não conseguimos segurá-lo", lamenta.
Hoje, como elemento do comando, está mais de fora das operações, mas respeita a coragem de quem combate. "Quem está lá dentro sabe bem como é. É muito estranho, estamos cercados e temos uma mangueira de 25 de diâmetro e três mil litros de água para aquele mundo de chamas".
O combate aos incêndios não é feito apenas por quem é bombeiro ou limpa as matas, mas corresponde a um esforço coletivo que inclui coisas tão simples como a logística.
O indiano Ganga Singh é dono de estabelecimentos de restauração em Oliveira do Hospital e colocou, estes dias, os seus 25 funcionários a distribuir refeições aos bombeiros.
"É a nossa obrigação. Não faço isto para agradar, mas porque todos temos que nos ajudar", afirmou o empresário, que está em Portugal há nove anos e em Oliveira do Hospital há dois anos e meio.
"Tinha um restaurante em Coimbra, mas depois de ter ido à Serra da Estrela, fiquei apaixonado e vim para aqui porque não havia nada de parecido com `kebabs`", explicou Ganga, que elogia os seus novos conterrâneos.
"As pessoas são todas muito simpáticas e acolhedoras. Senti-me em casa rapidamente", diz.
Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, recorda que o concelho tem uma grande "tradição de acolhimento de outras comunidades" e que, "hoje em dia, quando se quer mão-de-obra para trabalhar é preciso ir buscar estrangeiros".
"Entre os sapadores florestais, a maioria são estrangeiros, muitos do Indostão ou de África e trabalham bem. Não há portugueses para assegurar a agricultura, a silvicultura ou os serviços", resumiu o autarca.
"Oliveira do Hospital tem uma tradição antiga de imigrantes de belgas, holandeses ou alemães. Hoje chegam outros, mas todas estas comunidades se mobilizam contra o fogo, que é o inimigo comum" e "aí não há nacionalidades", há "compromisso e trabalho".
"Não há diferença, vejo-os a defenderem os seus pertences e a sua floresta. Também entram em pânico como os portugueses e também procuram zonas de acolhimento seguro e aceitam as indicações das autoridades", acrescentou José Francisco Rolo.
"Quando se reside numa aldeia, como a Aldeia das Dez ou o Avô [terras fustigadas pelas chamas], toda a comunidade se mobiliza para defender os seus pertences e a resistência e o trabalho da população têm sido heroicos", afirmou o autarca, que critica o discurso contra os imigrantes, particularmente em zonas mais despovoadas.
Mas para a integração dos imigrantes não basta emprego, mas que o país de acolhimento lhes permita condições para viver. Isso ainda não acontece em Portugal com Jewel e Subash.
"Sem os meus filhos, eu estou aqui incompleto", desabafou o sapador oriundo do Bangladesh. Mais a sul, o agricultor nepalês concorda.
Subash está há quatro anos em Portugal e não sabe quando pode ter consigo a sua família, que ficou no Nepal. "Eu sonho com esse dia, quero viver aqui e não é um incêndio que me vai impedir de estar cá".
Paulo Novais - Lusa
Os incêndios em Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Seia, com origem no fogo de Arganil, continuam por dominar esta manhã. O principal dispositivo de combate no terreno tem mais de 1.600 bombeiros e mais de 560 viaturas de apoio.
Foto: Soraia Ramos - RTP
O fogo da Covilhã voltou a ficar descontrolado na quarta-feira, cercando aldeias. A população fez o que pôde para salvar bens.
A vila está há várias horas a combater as chamas. Uma parte da população foi encaminhada para junto do rio.
Foto: Paulo Cunha - Lusa
As chamas estiveram a poucos metros das casas de Vale de Figueira, em Castelo Branco.
Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, destaca a importância da intervenção dos meios aéreos no início do incêndio. No ataque inicial participaram 11 meios aéreos.
O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, relata que hoje foi "um dos dias mais difíceis para o concelho" do Fundão no combate às chamas. O autarca aponta a falta de meios de combate ao fogo e realça a bravura e persistência da população.
A situação está mais controlada em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, onde as chamas levaram à evacuação por precaução do complexo termal da Fonte Santa durante a tarde. O vice-presidente da Câmara Municipal explicou à RTP que os meios aéreos tiveram um "papel decisivo" no momento da ignição do fogo.
Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa
Em Chaves, houve uma forte reativação que ameaçou o parque empresarial. A A24 teve de ser cortada ao trânsito.
É a terceira vítima mortal dos incêndios que afetam o norte e a região centro. Um homem de 65 anos morreu atropelado pela máquina de rastos que ele próprio estava a operar.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
O primeiro-ministro vai ao Parlamento para um debate sobre os incêndios. A proposta do Chega e do PCP foi aprovada por unanimidade esta quarta-feira.
O antigo ministro socialista da Administração Interna Eduardo Cabrita afirma que a atual responsável pela pasta, Maria Lúcia Amaral, está a mostrar total inexperiência política no combate aos incêndios.