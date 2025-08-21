Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

O Governo reúne-se esta quinta-feira em Conselho de Ministros para aprovar medidas de apoio. Ao início da manhã, havia dois grandes incêndios a lavrar em território continental - Arganil e Guarda. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Fernando Andrade - RTP

por Lusa

Operacionais apeados procuram fechar frente de fogo em Seia próxima da Torre

Bombeiros e sapadores apeados procuram fechar uma frente de 200 metros em Seia próxima da Torre da Serra da Estrela, após uma noite que permitiu circunscrever frentes em Alvoco da Serra e Vasco Esteves, revelou hoje o presidente da Câmara.

Equipas de sapadores e bombeiros têm andado apeados à procura de fechar uma frente de cerca de 200 metros entre a Torre a Loriga, numa zona de altitude, de difícil acesso e vegetação rasteira, disse à agência Lusa Luciano Ribeiro.

"Andam toda a noite a fazer cinco ou seis quilómetros a pé para andarem pendurados no meio das pedras, entrando de pé pela estância de ski e indo por ali abaixo", disse, referindo que se procura, durante hoje de manhã, fechar essa frente de 200 metros.

Segundo o autarca, essa é a frente que falta circunscrever no concelho de Seia, depois de ter sido possível travar as chamas em Alvoco da Serra e em Vasco Esteves, com recurso a máquinas de rasto, não havendo, de momento, qualquer aldeia no concelho em perigo.

"Mais uma vez é manter a vigilância sobre as áreas das frentes já consideradas fechadas, nomeadamente Alvoco da Serra e Vasco Esteves, mas falta essa frente que subiu todo o vale do Alvoco em direção à Torre", acrescentou.

O incêndio que afeta o concelho de Seia, no distrito da Guarda, começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra.

Ao longo de mais de uma semana este incêndio de grandes dimensões já se estendeu, além de Seia, também ao concelho de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra) e aos concelhos de Castelo Branco, Covilhã e Fundão (distrito de Castelo Branco).

De acordo com o último relatório provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), atualizado na quarta-feira, este incêndio já terá consumido 53.224 hectares.

por Lusa

Pampilhosa da Serra sem frente ativa há 24 horas

O concelho da Pampilhosa da Serra está há cerca de 24 horas sem frente ativa, revelou hoje o presidente da Câmara, que disse acreditar que o fogo possa estar na fase final no seu concelho.

"Felizmente, não temos neste momento nenhuma frente ativa e os reacendimentos que ainda vão acontecendo, felizmente, com o dispositivo que está no terreno, têm-se eliminado rapidamente", disse à agência Lusa Jorge Custódio.

O autarca explicou que, face ao nível elevado de humidade que se registou durante a noite e à capacidade de conter rapidamente os reacendimentos que vão surgindo, o incêndio, no seu concelho, possa estar "na fase final".

Na quarta-feira, foi possível garantir que não havia frente ativa e hoje o município espera que, sobretudo durante a tarde (o período mais crítico), continue "a acontecer o mesmo e que os reacendimentos que vão surgindo consigam ser logo eliminados", acrescentou.

O incêndio que afeta Pampilhosa da Serra começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, também no distrito de Coimbra.

Ao longo de mais de uma semana este incêndio de grandes dimensões já se estendeu, além destes dois municípios, também ao concelho de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), a Seia (distrito da Guarda) e a Castelo Branco, Covilhã e Fundão (distrito de Castelo Branco).

De acordo com o último relatório provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), atualizado na quarta-feira, este incêndio já terá consumido 53.224 hectares.

Momento-Chave
Apoio europeu
por RTP

Grécia envia dois aviões Canadair para Portugal

Chegam na sexta-feira a Portugal dois aviões Canadair disponibilizados pela Grécia, ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

"Estas aeronaves, que serão operacionalizadas a partir da Base Aérea de Monte Real, vão integrar o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) esta sexta-feira, dia 22 de agosto, e permanecem em território nacional até ao dia 25 de agosto", lê-se em comunicado do Ministério da Administração Interna.

"Recorde-se que Portugal solicitou, na semana passada, através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, quatro aviões Canadair para apoiarem no combate aos incêndios rurais. A Suécia disponibilizou de imediato dois aviões Fire Boss e o Governo francês enviou, na quarta-feira, dia 20 de agosto, um helicóptero Super Puma, acompanhado por uma equipa de cinco elementos", prossegue a nota.

"As duas aeronaves vindas da Grécia acrescem, assim, aos dois aviões Fire Boss suecos, ao helicóptero Super Puma francês e aos dois Canadair que as autoridades portuguesas alugaram".

"O Ministério da Administração Interna, em nome do Governo, agradece muito a pronta colaboração de todos os países que têm disponibilizados meios aéreos para o combate aos incêndios rurais e reafirma o seu compromisso em assegurar a resposta operacional necessária à proteção de pessoas, bens e do território nacional", remata o Ministério de Maria Lúcia Amaral.
Momento-Chave
por Antena 1

Várias localidades em Castelo Branco vivem com geradores

Paulo Novais - Lusa

O presidente da Câmara de Castelo Branco diz que existem muitas localidades no concelho que estão com eletricidade servida por geradores, depois dos incêndios terem quebrado linhas de energia e de fibra. 

A pensar nos prejuízos da passagem do fogo no concelho, que veio do incêndio de Arganil, a autarquia já fez um primeiro levantamento em que se incluem as perdas nas áreas florestais, mas também as substituições dos postes de fibra e eletricidade.

"Acredito que nos próximos dias vamos ter aqui muitas dificuldades porque houve linhas completamente destruídas e vamos ter de refazê-las", afirma Leopoldo Rodrigues em declarações à Antena 1, carências essas que "foram resolvidas de forma pronta com a colocação de geradores" e em articulação com a E-Redes.

O autarca afirma que esta noite foi favorável no combate às chamas em Castelo Branco, afastando inclusive o perigo da aldeia de Mourelo.
Momento-Chave
por Antena 1

Incêndios. Habitantes de Arganil deixam recados ao Governo

Paulo Cunha - Lusa

Em Arganil, começa-se a contabilizar os prejuízos do fogo que ameaçou aldeias e destruiu os campos.

Em Cerdeira, o fogo rodeou a aldeia e destruiu campos agrícolas. Sem esperança em ajudas rápidas, os habitantes mostram-se frustrados.

Ouvidos pelo repórter Guilherme de Sousa, os habitantes deixam recados ao poder político.

Os habitantes esperam por respostas do Governo. Em arganil, parte das serra está agora pintada de negro.
Momento-Chave
Covilhã
por RTP

Situação mais calma em Unhais da Serra mas há perigo de reacendimentos

A equipa de reportagem da RTP em Unhais da Serra, Covilhã, assistiu ao reforço de meios dos bombeiros na aldeia.

Um popular ouvido pela estação pública questionou a postura do primeiro-ministro e da ministra da Administração Interna perante a progressão das chamas ao longo dos últimos dias.
Momento-Chave
Castelo Branco
por RTP

Proteção Civil disponibiliza apoio psicossocial

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Castelo Branco disponibilizou um serviço de apoio psicossocial para as populações das zonas ameaçadas pelo incêndio a lavrar no concelho.

"Foi acionada uma equipa multidisciplinar para prestar apoio à comunidade, em articulação com algumas entidades, nomeadamente a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castelo Branco, a Cáritas Interparoquial e também o serviço social do município", indica a autarqua, em nota citada pela agÊncia Lusa

A equipa vai ficar em funções enquanto houver necessidade: "Serão delineados e alocados recursos conforme as necessidades".

Está igualmente disponível um número verde da Proteção Civil de Castelo Branco: 800 272 112.

O incêndio propagou-se a Castelo Branco a partir do concelho do Fundão, tendo origem em Arganil. Desde a quarta-feira da semana passada, o fogo estendeu-se também aos concelhos de Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, Seia e Covilhã.

A Câmara Municipal de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil ao final da noite de domingo.
por Antena 1

Portugal viveu "uma das ondas de calor mais intensas"

Pedro Sarmento Costa - Lusa

A onda de calor que atravessou Portugal e inflamou o fogo no centro e no norte do país durou pelo menos dez dias e não teve o mesmo comportamento em todo o território.

Ouvido esta manhã pela Antena 1, o climatologista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, João Santos, diz que Portugal já viveu ondas de calor que duraram mais tempo, mas é preciso também perceber qual foi exatamente a intensidade desta nova vaga de temperaturas altas.

São estudos e cálculos que os cientistas ainda fazem nesta altura para perceber exatamente o que aconteceu. Mas esta não foi a maior vaga de calor que o país já viveu.

A onda de calor e os fogos gigantes e prolongados que se lhe juntaram vão ter implicações na seca.

O país, avisa João Santos, tem mesmo que se preparar para a falta de água nos próximos tempos. Um estado do país que será cada vez mais permanente.
Momento-Chave
Fundão
por RTP

Situação complica-se em Casal da Serra

A equipa de reportagem da RTP testemunhou reacendimentos no incêndio perto de Casal da Serra, no Fundão.

A população passou a noite em alerta.
Momento-Chave
por Antena 1

Três frentes ativas em Castelo Rodrigo sem melhorias significativas durante a noite

Miguel Pereira da Silva - Lusa

Em Figueira de Castelo Rodrigo, no Distrito da Guarda, o comandante das operações assume que não há boas expectativas no combate das próximas horas. Com três frentes ativas, os bombeiros não têm conseguido chegar às zonas onde é preciso combater as chamas, pelo que "durante a noite praticamente não conseguimos fazer combate".

"A esta hora a temperatura já começa a subir um pouco e vai agravar a situação", diz à Antena 1 o Comandante dos Bombeiros de Almeida, Francisco Martins.

As três frentes ativas dirigem-se para as localidade de Almeida, Valverde e Mangide.

Às 8h15, no terreno estavam mais de 130 operacionais e o comandante Francisco Martins espera a chegada de aeronaves, mas confessou que ainda não tem a certeza se vai ter os meios aéreos pedidos. 

Em Almeida, chegou a ser evacuado o centro termal. No entanto, em declarações à Antena 1 esta manhã, o comandante disse que não há habitações em risco nesta altura.
Momento-Chave
por Antena 1

Incêndios. Operacionais fazem trabalhos de aumento de perímetro de proteção no Fundão

Paulo Novais - Lusa

No incêndio do Fundão que segue incontrolável esta manhã, o trabalho da noite teve dois objetivos: evitar que se abrissem novas frentes de fogo e que alguma delas se virasse para a cidade do fundão, o que não é uma impossibilidade nesta altura.

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, explicou à Antena 1 qual foi o trabalho desenvolvido toda a noite no concelho no sentido de conter a viagem do incêndio para novas paragens.

Paulo Fernandes tem repetido o apelo a cada dia que passa: o Fundão precisa de mais meios humanos e aéreos para não colocar na linha das chamas novas localidades.

A situação no Fundão continua muito grave.
por Lusa

Imigrantes integrados no combate ao fogo no interior do país

Brasileiros, nepaleses, bangladeshianos e indianos são também protagonistas do combate aos incêndios em Portugal, um sinal da mudança demográfica dos territórios, fora dos grandes centros urbanos.

"Na minha vida nunca vi nada assim, nunca pensei que o fogo pudesse ser assim, tão grande, tão forte", diz à Lusa, através de contacto telefónico, o nepalês Subash, que viu a sua casa destruída por um fogo há cerca de duas semanas, em Zambujeira do Mar, Odemira.

Este é um dos concelhos que tem resistido ao despovoamento graças à fixação de imigrantes para o trabalho agrícola, como é o caso de Subash.

Em 2013,segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), havia apenas 669 estrangeiros com residência, um número que passou para 3.197 em 2023 (um aumento de 377%), e que não inclui os pedidos pendentes, ainda por calcular.

Em abril, as autoridades estimavam em 1,6 milhões o número de estrangeiros em 2024, de acordo com Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), mas o relatório final ainda não foi publicado, pelo que os dados mais atuais, segmentados por concelho, são de 2023.

Quatrocentos quilómetros a norte, em Oliveira do Hospital - que tinha apenas 50 estrangeiros em 2013, 10 anos depois tinha 283, o que corresponde a um aumento de 466% -, o bangladeshiano Jewel sabe bem o que são os fogos. É sapador florestal e um dos que abre caminho ao trabalho dos bombeiros.

"É a loucura. Nunca paramos, não podemos parar, temos de proteger as pessoas", afirma Jewel, que trabalha para uma empresa privada de gestão florestal.

"Nestes dias, o nosso trabalho é destruir as árvores e o mato, para proteger as casas", explicou o sapador, contratado no Bangladesh há um ano para fazer este trabalho em Portugal.

Sana Gupta e a sua mulher vivem numa aldeia no interior da Guarda (56 estrangeiros em 2013 e 572 em 2023, um aumento de 920%) e nunca viram no seu Nepal nada comparável ao que lhes aconteceu há dois dias.

"Isto foi o terror. Aqui só vivem idosos, coitados. Nós abrimos a nossa casa aos nossos vizinhos e duas senhoras passaram aqui algumas horas, à espera que isto passasse", recorda Sana, que está em Portugal há dois anos, um país que diz ser "especial, particularmente nas aldeias que são tão bonitas".

Do fogo, Sana recorda a escuridão: "era de dia e parecia de noite. E depois ouvia-se um barulho forte. Mas os bombeiros ajudaram muito. Eles são impressionantes".

Elogio destes já ouviu muitas vezes o brasileiro Márcio Christo, adjunto dos bombeiros voluntários de Pataias (Alcobaça, que tinha 90 estrangeiros em 2013 e 1.537 em 2023, um aumento de 1600%), que, desta vez, não foi ao norte.

Com 51 anos e a viver em Portugal desde 2002, Márcio entrou nos bombeiros em 2011, um percurso normal para quem, já no Brasil, estava muito ligado ao associativismo comunitário.

E foi em Portugal que conheceu a força do fogo: "É algo inexplicável, é um ser vivo, incompreensível algumas vezes, que devemos respeitar, porque faz geralmente o que quer".

Foi um dos primeiros bombeiros a chegar ao início do incêndio que destruiu o Pinhal de Leiria, em 2017, perto da praia da Falca. "Não conseguimos segurá-lo", lamenta.

Hoje, como elemento do comando, está mais de fora das operações, mas respeita a coragem de quem combate. "Quem está lá dentro sabe bem como é. É muito estranho, estamos cercados e temos uma mangueira de 25 de diâmetro e três mil litros de água para aquele mundo de chamas".

O combate aos incêndios não é feito apenas por quem é bombeiro ou limpa as matas, mas corresponde a um esforço coletivo que inclui coisas tão simples como a logística.

O indiano Ganga Singh é dono de estabelecimentos de restauração em Oliveira do Hospital e colocou, estes dias, os seus 25 funcionários a distribuir refeições aos bombeiros.

"É a nossa obrigação. Não faço isto para agradar, mas porque todos temos que nos ajudar", afirmou o empresário, que está em Portugal há nove anos e em Oliveira do Hospital há dois anos e meio.

"Tinha um restaurante em Coimbra, mas depois de ter ido à Serra da Estrela, fiquei apaixonado e vim para aqui porque não havia nada de parecido com `kebabs`", explicou Ganga, que elogia os seus novos conterrâneos.

"As pessoas são todas muito simpáticas e acolhedoras. Senti-me em casa rapidamente", diz.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, recorda que o concelho tem uma grande "tradição de acolhimento de outras comunidades" e que, "hoje em dia, quando se quer mão-de-obra para trabalhar é preciso ir buscar estrangeiros".

"Entre os sapadores florestais, a maioria são estrangeiros, muitos do Indostão ou de África e trabalham bem. Não há portugueses para assegurar a agricultura, a silvicultura ou os serviços", resumiu o autarca.

"Oliveira do Hospital tem uma tradição antiga de imigrantes de belgas, holandeses ou alemães. Hoje chegam outros, mas todas estas comunidades se mobilizam contra o fogo, que é o inimigo comum" e "aí não há nacionalidades", há "compromisso e trabalho".

"Não há diferença, vejo-os a defenderem os seus pertences e a sua floresta. Também entram em pânico como os portugueses e também procuram zonas de acolhimento seguro e aceitam as indicações das autoridades", acrescentou José Francisco Rolo.

"Quando se reside numa aldeia, como a Aldeia das Dez ou o Avô [terras fustigadas pelas chamas], toda a comunidade se mobiliza para defender os seus pertences e a resistência e o trabalho da população têm sido heroicos", afirmou o autarca, que critica o discurso contra os imigrantes, particularmente em zonas mais despovoadas. 

Mas para a integração dos imigrantes não basta emprego, mas que o país de acolhimento lhes permita condições para viver. Isso ainda não acontece em Portugal com Jewel e Subash.

"Sem os meus filhos, eu estou aqui incompleto", desabafou o sapador oriundo do Bangladesh. Mais a sul, o agricultor nepalês concorda.

Subash está há quatro anos em Portugal e não sabe quando pode ter consigo a sua família, que ficou no Nepal. "Eu sonho com esse dia, quero viver aqui e não é um incêndio que me vai impedir de estar cá".

Fogo-de-artifício
por RTP

Pirotécnicos apelam a "medidas proporcionais e baseadas no risco real"

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos vem exprimir "preocupação com o impacto da aplicação indiscriminada dos sucessivos despachos emitidos pelo Governo que declaram a situação de alerta em todo o país e que proíbem utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, mesmo em contextos urbanos e costeiros onde o risco de incêndio é praticamente nulo".

"O setor está solidário com o país neste momento de tragédia e reafirma que a segurança é prioridade absoluta. Mas não aceita ser visto como responsável por um problema que não tem origem na pirotecnia. Recorde-se que, por lei, não há espetáculos em áreas florestais há quase 20 anos", sustenta ainda a ANEP.

"Esta decisão, que vigora desde 3 de agosto, tem efeitos devastadores: o verão representa mais de metade do volume de negócios e estão em causa cerca de 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos", assinala a estrutura.

A ANEPE sai assim em defesa de "decisões baseadas em critérios técnicos claros, como os mapas de perigo de incêndio do IPMA e a avaliação concreta de cada local".

"É fundamental distinguir zonas florestais de contextos urbanos e costeiros. Recorde-se que os espetáculos já obedecem a planos de segurança rigorosos, validados por bombeiros, forças de segurança e autarquias".

"A ANEPE lamenta ainda que o Governo não tenha demonstrado disponibilidade para ouvir o setor. Muitas empresas e profissionais vivem hoje em suspenso, sem informação clara e a conhecer as decisões apenas pelos meios de comunicação social. Esta situação não é digna para profissionais altamente qualificados e certificados", lê-se no mesmo comunicado.

"A associação reafirma que não é parte do problema, mas sim parte da solução. A ANEPE apela ao Governo para que abra de imediato canais de diálogo com o setor, de forma a encontrar soluções equilibradas que protejam simultaneamente as florestas e os milhares de postos de trabalho que dependem desta atividade",remata.
Momento-Chave
por Antena 1

Incêndios. Presidente da Câmara de Castelo Branco pede mais apoio ao Governo

Paulo Novais - Lusa

Os incêndios em Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Seia, com origem no fogo de Arganil, continuam por dominar esta manhã. O principal dispositivo de combate no terreno tem mais de 1.600 bombeiros e mais de 560 viaturas de apoio.

Também o fogo em Figueira de Castelo Rodrigo, que na noite de quarta-feira ameaçava entrar no concelho vizinho de Almeida, está ainda por controlar.

Em Castelo Branco, a aldeia de Mourelo, na freguesia de São Vicente da Beira, passava por grandes dificuldades ao início da madrugada.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, ouvido pela Antena 1, tinha poucas esperanças que o fogo amansasse tão cedo e pedia ao Governo mais apoio e mais liderança.

No Fundão, o fogo percorreu quase toda a serra da Gardunha, descendo de vez em quando ao encontro das aldeias.

O drama ia e vinha nas populações conforme o movimento das chamas.

Miguel Gavinhos, vice-presidente da Câmara do Fundão, repete apelos ao Governo para que esteja mais próximo dos autarcas e das populações.
Em Castelo Branco, o fogo andava muito perto da aldeia histórica de Castelo Novo na noite de quarta-feira, perto também de Alpedrinha e de Alcangosta.

Era ali que ao início da madrugada, a jornalista Soraia Ramos observava o vaivém aflito das pessoas da aldeia.
O incêndio de Chaves entrou em fase de resolução e vigilância. O mesmo acontece em Mirandela e Montalegre.
Momento-Chave
Fundão
por RTP

Situação mais calma em Soalheira

As chamas rondaram as habitações durante a noite de quarta para quinta-feira, como mostrou a equipa de reportagem da RTP no local.

As vias rodoviárias que haviam sido cortadas na tarde de quarta-feira foram entretanto reabertas, tal como a circulação de comboios na Linha da Beira Baixa.
Momento-Chave
Perigo máximo de incêndio
por RTP

Abrangidos mais de 20 concelhos de cinco distritos

Mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro encontram-se esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Vários concelhos do interior norte e centro e do Algarve estão em perigo muito elevado de incêndio e as demais regiões do território continental português em perigo elevado.

O IPMA prevê para, Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade até ao meio da manhã no litoral centro, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e pequena subida da temperatura máxima no interior e pequena descida no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas variar entre os 11 graus Celsius, na Guarda, e os 19 graus em Faro. As máximas oscilarão entre os 23 graus em Aveiro e 34 em Évora.
Momento-Chave
POnto de situação
por RTP

Dois grandes incêndios ativos em dia de Conselho de Ministros dedicado a apoios

  • Ao início da manhã desta quinta-feira, havia dois grandes incêndios ativos em Portugal continental - Arganil e Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda;


  • O incêndio que teve início há mais de uma semana na aldeia do Piódão, no município de Arganil, atingiu vários concelhos. Continua por dominar e chegou entretanto à aldeia histórica de Castelo novo, na Serra da Gardunha. As chamas estiveram, aqui, muito perto de casas;


  • A A23, a Estrada Nacional 18 e a Linha da Beira Baixa chegaram a estar interditas, mas foram já reabertas;


  • O incêndio de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, chegou ao concelho de Almeida;


  • Em resolução estão já os incêndios do Sabugal e de Montalegre. E o incêndio que chegou na terça-feira ao concelho de Chaves, Vila Real, entrou em fase de vigilância e rescaldo;;


  • Perto das 7h00, as operações de combate mobilizavam cerca três mil bombeiros e 1.100 meios terrestres. O fogo que mobilizava mais meios era ainda o de Arganil. No terreno estavam mais de 1.600 operacionais. Em Figueira de Castelo Rodrigo, combatiam as chamas quase 200 bombeiros. Apesar de os incêndios de Sabugal e Montalegre já estarem em resolução, ainda concentravam perto de 400 bombeiros;


  • O incêndio de Arganil é já um dos maiores de sempre em Portugal Começou no Piodão na quarta-feira da semana passada e estendeu-se a seis concelhos - Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, Seia, Fundão, Covilhã e Castelo Branco. Arderam já mais de 47 mil hectares;


  • O Governo reúne-se esta quinta-feira em Conselho de Ministros, a partir das 17h00, em Viseu. com vista a aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios. Deverão ser aprovadas medidas para a agricultura e a reconstrução de casas e de outras infraestruturas;


  • Antes da reunião em Viseu, o Governo começa a ouvir, em Sernancelhe, os autarcas dos concelhos atingidos pelos fogos deste mês de agosto;


  • O primeiro-ministro vai à Assembleia da República no próximo dia 27 de agosto para prestar esclarecimentos sobre a gestão dos incêndios. Luís Montenegro será ouvido na Comissão Permamente da Assembleia da República. O Chega propôs um debate de urgência e a conferência de líderes aprovou o agendamento por unanimidade. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, vai acompanhar Luís Montenegro.
Momento-Chave
por RTP

Aldeias cercadas pelas chamas na Covilhã

Foto: Soraia Ramos - RTP

O fogo da Covilhã voltou a ficar descontrolado na quarta-feira, cercando aldeias. A população fez o que pôde para salvar bens.

No terreno os bombeiros não conseguem chegar a todo o lado. Em alguns locais as rajadas de vento atingiram os 80 quilómetros por hora.

Vales do Rio e Unhais da Serra são duas localidades onde o fogo já entrou.
Momento-Chave
por RTP

Hotel em Unhais da Serra cercado pelo fogo

A vila está há várias horas a combater as chamas. Uma parte da população foi encaminhada para junto do rio.

Momento-Chave
por RTP

Incêndio de Arganil. Chamas espalham destruição em sete concelhos

Foto: Paulo Cunha - Lusa

As chamas estiveram a poucos metros das casas de Vale de Figueira, em Castelo Branco.

A aldeia continua sem eletricidade e sem rede. Em Seia, as últimas horas foram também de sobressalto.
Momento-Chave
por RTP

Figueira de Castelo Rodrigo. Prontidão dos meios aéreos foi decisiva

Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, destaca a importância da intervenção dos meios aéreos no início do incêndio. No ataque inicial participaram 11 meios aéreos.

A povoação de Cinco Vilas foi apanhada por uma frente que começou com grande intensidade às 15h00.
Momento-Chave
por RTP

"Uma tarde terrível". Autarca fala numa situação de "extraordinária violência" no Fundão

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, relata que hoje foi "um dos dias mais difíceis para o concelho" do Fundão no combate às chamas. O autarca aponta a falta de meios de combate ao fogo e realça a bravura e persistência da população.

Momento-Chave
por RTP

Fogo em Figueira de Castelo Rodrigo. Chamas levaram à evacuação do complexo termal

A situação está mais controlada em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, onde as chamas levaram à evacuação por precaução do complexo termal da Fonte Santa durante a tarde. O vice-presidente da Câmara Municipal explicou à RTP que os meios aéreos tiveram um "papel decisivo" no momento da ignição do fogo.

Momento-Chave
por RTP

Fogo no parque empresarial de Chaves

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

Em Chaves, houve uma forte reativação que ameaçou o parque empresarial. A A24 teve de ser cortada ao trânsito.

Momento-Chave
por RTP

Acidente mortal em Mirandela. Marcelo e Montenegro expressam condolências

É a terceira vítima mortal dos incêndios que afetam o norte e a região centro. Um homem de 65 anos morreu atropelado pela máquina de rastos que ele próprio estava a operar.

Quando se deu o acidente estava a abrir linhas de corta-fogo. O autarca diz que se trata de um homem experiente e que foi um herói.
Momento-Chave
por RTP

Debate sobre incêndios. PSD diz que imagem "não precisa de ser limpa"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O primeiro-ministro vai ao Parlamento para um debate sobre os incêndios. A proposta do Chega e do PCP foi aprovada por unanimidade esta quarta-feira.

O encontro extraordinário realiza-se na próxima quarta-feira, 27 de agosto.
Momento-Chave
por RTP

Eduardo Cabrita aponta "total inexperiência" a Maria Lúcia Amaral

O antigo ministro socialista da Administração Interna Eduardo Cabrita afirma que a atual responsável pela pasta, Maria Lúcia Amaral, está a mostrar total inexperiência política no combate aos incêndios.

Em entrevista ao Jornal 2, o antigo governante socialista disse ainda que o primeiro-ministro deu um sinal de distanciamento dos portugueses com a realização da Festa do Pontal e que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi ativado tarde.
