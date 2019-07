Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

19h57 – Autarca de Castelo Branco diz que fogo não ameaça localidades



O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, afirmou que o incêndio que deflagrou próximo de Sobral do Campo não ameaça nenhuma localidade, mas que uma frente do fogo piorou pouco depois das 19h00.



"Não há, felizmente, nenhuma localidade em perigo. Esperemos que se mantenha assim", afirmou, acrescentando que estão a ser feitos todos os esforços para controlar o incêndio.



No terreno, além das forças de Proteção Civil e bombeiros voluntários, estão já máquinas de rasto, algumas das quais contratadas pelo município de Castelo Branco.



Já fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco adiantou que o incêndio mantém-se em curso, sendo que a situação "piorou um pouco".



Às 19h32 estavam no local seis meios aéreos e 226 operacionais apoiados por 62 viaturas.







19h53 - Municípios podem ativar antigo plano de emergência



A Proteção Civil indicou hoje que os presidentes das câmaras municipais podem ativar os antigos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil quando os da "geração mais recente" ainda não tenham sido aprovados.



"Em qualquer município, na ausência do plano de geração mais recente, vigora o anterior", esclareceu a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Segundo a ANEPC, na reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil realizada na terça-feira foram aprovados 24 Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil, em que se inclui o de Mação, que ardeu no passado sábado e enfrentou as chamas até terça-feira.







19h49 – Chamas prestes a chegar a Murça



O incêndio que começou em Alijó já se encontra muito perto da zona de Murça. Os habitantes estão preocupados com a sua segurança e a das habitações.



No local estão cerca de duas centenas de operacionais apoiados por meios terrestres e aéreos.







19h10 – Vento dificulta mas habitações deverão estar a salvo



Em Sobral do Campo, Castelo Branco, o vento continua a soprar com intensidade, o que tem feito as chamas arrastarem-se e dificultado o trabalho dos operacionais.



Os nove meios aéreos continuam no local e são, neste momento, a forma mais eficaz de evitar um agravamento do incêndio.



A área ardida é já significativa. O incêndio não deverá, porém, atingir as habitações circundantes.

Em Sobral do Campo, Castelo Branco, o vento continua a soprar com intensidade, o que tem feito as chamas arrastarem-se e dificultado o trabalho dos operacionais.Os nove meios aéreos continuam no local e são, neste momento, a forma mais eficaz de evitar um agravamento do incêndio.A área ardida é já significativa. O incêndio não deverá, porém, atingir as habitações circundantes.





19h01 - Feridos foram transportados para centro hospitalar



As duas pessoas que ficaram feridas na sequência do fogo em Alijó, um civil e um militar da GNR, foram transportadas para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.



De acordo com o CDOS de Vila Real, uma bombeira que estava a combater as chamas "sentiu-se mal e foi retirada do teatro de operações".



A A4 continua cortada nos dois sentidos, entre os nós de Alijó e Murça, permanecendo também encerrado ao trânsito o IC5 e a EN212.







18h58 - Incêndio aproxima-se de aldeias em Alijó



O incêndio que deflagrou em Ribalonga, Alijó, está a queimar "com alguma intensidade" empurrado pelo "vento forte" que está a dificultar o combate "às diversas frentes", disse o comandante operacional distrital de Vila Real (CODIS).



Álvaro Ribeiro afirmou aos jornalistas que os meios estão a ser concentrados junto "dos aglomerados populacionais no sentido de os proteger tal como nas grandes vias como o Itinerário Complementar 5 (IC5), a Autoestrada 4 (A4) e estradas municipais".



"Há aldeias em que o incêndio se está a aproximar, contudo os meios estão no local", salientou.



Para o terreno foram mobilizados cerca de 226 operacionais, que estão a ser apoiados por 63 viaturas e cinco meios aéreos.



O forte vento está a ser o principal obstáculo ao combate às chamas e está, segundo o responsável, a "fazer projeções, originando novos incêndios".







18h47 – Mais de 200 bombeiros em Castelo Branco



Em Sobral do Campo, Castelo Branco, estão já mais de 200 bombeiros e nove aeronaves ligeiras e pesadas. O incêndio ocorre numa área onde existem habitações dispersas.



Os operacionais esperam que o caso possa ficar resolvido dentro das próximas horas.

Em Sobral do Campo, Castelo Branco, estão já mais de 200 bombeiros e nove aeronaves ligeiras e pesadas. O incêndio ocorre numa área onde existem habitações dispersas.Os operacionais esperam que o caso possa ficar resolvido dentro das próximas horas.





18h35 - Operacionais e meios no local aumentam







O fogo está agora a ser combatido por 187 homens, 53 viaturas e cinco meios aéreos. As chamas, que começaram numa zona de mato, já atingiram uma área de pinhal.







18h20 - Ponto de situação

Em Sobral do Campo, Castelo Branco, nove meios aéreos e duas centenas de operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou pouco depois das 15h00 em povoamento florestal.







As autoridades decidiram cortar a autoestrada A4 no sentido Vila Real-Bragança em Alijó, por causa do incêndio que teve início pelas 15h00 naquele concelho. Mais de 150 bombeiros combatiam então as chamas.A A4 foi a terceira via cortada devido ao incêndio que deflagrou em Ribalonga, concelho de Alijó, juntando-se ao IC5 e à EN212, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, citado pela Lusa.Pelas 17h30, o incêndio estava a ser combatido por 153 homens, 43 viaturas e quatro meios aéreos.Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, uma delas com queimaduras de primeiro e segundo grau no incêndio de Alijó, de acordo com a mesma fonte.O ferido que sofreu queimaduras é um civil de 48 anos que ficou com dez por cento do corpo queimado; o outro é um militar da GNR que partiu o braço esquerdo.