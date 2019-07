Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

17h10 - Incêndio no Fundão



Um incêndio na freguesia de Pero Viseu, no Fundão, está a ser combatido neste momento por duzentos operacionais, que são acompanhados por oito meios aéreos e 54 viaturas.



A informação foi avançada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



"O incêndio está em curso. Há algumas habitações dispersas em perigo, mas nenhuma em risco. Algumas estão na linha de fogo, mas longe", disse o Comando Distrital em declarações à Lusa.







16h40 - Circulação parcialmente restabelecida





O trânsito recomeça a fluir no sentido sul-norte, de acordo com fonte da Proteção Civil, citada pela agência Lusa.

O alerta para o incêncio chegou às autoridades pelas 12h09. As chamas lavram em zona rural "sem colocar em risco edificações".





As operações de combate ao incêndio mobilizam agora 184 operacionais.

"Foi necessário cortar o trânsito na A2, em ambos os sentidos, devido ao fumo que se fazia sentir", explicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.Ainda segundo o CDOS, a intensidade do vento é nesta altura a "principal dificuldade" dos bombeiros na zona de Vale Figueira, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves. Há projeções que "ganham intensidade rapidamente" e dificultam o posicionamento de meios de combate ao fogo.Este incêndio no Algarve está a lavrar em zona de mato.A Autoestrada 2 foi cortada nos dois sentidos ao quilómetro 222. As filas de trânsito estendem-se por três a quatro quilómetros.São agora três as frentes ativas. O número de operacionais ascendeu entretanto a 168.A Autoestrada do Sul está cortada na zona de Bartolomeu de Messines, no Algarve.Um incêndio que deflagrou em Silves obrigou ao corte da A2 nos dois sentidos.De acordo com a Proteção Civil, o fogo teve início pouco depois das 12h00 e tem uma frente ativa.As operações de combate às chamas envolvem 150 operacionais, 47 viaturas e oito meios aéreos.