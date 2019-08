Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

17h20 - Duas frentes ativas



Ouvido pela RTP3, o comandante dos Bombeiros de Sousel, José Fernandes, deu conta de “duas frentes ativas, com alguma intensidade”. Os acessos ao local são difíceis, ainda de acordo com o comandante da corporação.



Os bombeiros, sublinhou José Fernandes, estão “a tentar a todo o custo debelar este incêndio”.



“Neste momento, uma das frentes tem um sítio onde há umas casas, em montes isolados. Estados a defender. E nalguns sítios temos algum eucaliptal”, adiantou, para acrescentar que "não há perigo para a população".O vento é outro fator a dificultar o combate às chamas.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil decidiu prolongar até ao início da próxima semana o estado especial de alerta amarelo de risco de incêndios rurais, tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias.A vigilância do território vai ser reforçada com meios aéreos e terrestres.Além das condições meteorológicas, a Proteção Civil justifica o prolongamento do alerta amarelo com a expectativa da chegada mais pessoas ao interior do país em agosto, tradicional mês de férias. O que potencia o risco de ignições.As chamas lavram em área de mato no concelho de Nisa, distrito de Portalegre. O combate às chamas está a mobilizar pelo menos 211 operacionais. Há ainda 51 viaturas no terreno e seis meios aéreos envolvidos nesta operação.Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre adiantou que o fogo, para o qual o alerta foi dado pelas 14h30, atinge uma zona de pasto e mato na freguesia de Tolosa.O combate chegou a envolver oito aviões de vários tipologias.