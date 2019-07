10h40 - Imagens de drone mostram a dimensão do fogo



Imagens de drone, captadas pela RTP, revelam a dimensão do incêndio que atingiu a zona de Mação.

09h50 - Estratégia passa por atacar "pontos quentes"





Sem frente ativa de fogo, os meios no terreno posicionam-se para atacar os chamados "pontos quentes", zonas onde a chama não está ativa, mas que representam uma ameaça ao estarem em combustão lenta. É nessas zonas, muitas perto de localidades, que as autoridades investem para resolver em definitivo este incêndio.











9h10 - INEM garante que houve acompanhamento médico a ferido grave desde primeiros minutos



Questionada sobre

Questionada sobre o tempo, quatro horas, que o INEM terá demorado a transportar o ferido grave neste incêndio até ao hospital, em Lisboa , a responsável do INEM garante que a vítima recebeu assistência médica “seis minutos depois” de ter sido feito o pedido de ajuda, com uma ambulância e depois através de uma viatura com médico e enfermeiro.









O comandante Luís Belo Costa diz não ter conhecimento de ter chegado à Proteção Civil um pedido para iluminar a pista de Proença-a-Nova para que o helicóptero aterrasse naquela noite, lembrando, no entanto, que, muitas vezes, não é plausível iluminar uma pista, por exemplo, com luzes de carros, porque não são as condições ideais de segurança para que um heli possa aterrar.

Reconhece que o helitransporte "não foi tão célere como o desejado" para o transporte para o hospital, fruto de condicionantes técnicas, mas garante que o doente teve sempre assistência médica, desde os primeiros minutos até que chegou ao hospital adequado, "estabilizada e em segurança".





A alegada demora no transporte foi noticiada ontem.











08h25 - Mantém-se o número de feridos





Mantém-se os números já comunicados ontem, no balanço das 20h00: 16 feridos, um deles em estado grave, entre 39 pessoas que receberam assistência.







08h20 - Trovoada durante a noite gerou novos fogos





A trovoada que se fez sentir durante a noite provocou três incêndios, entretanto controlados. A chuva, no entanto, não teve o efeito que as autoridades desejavam - ajudou a aumentar a humidade no terreno, mas não foi suficiente para controlar as chamas.







08h17 - Não há frente ativa de fogo





O comandante esclarece que, não há, neste momento uma frente ativa, "ameaçadora". "Há uma frente quente, em combustão lenta", revela Luís Belo Costa. "No fundo, é um braseiro" que está ali, nos 10 por cento que falta controlar.







A Proteção Civil diz que a estratégia é aproveitar as condições meteorológicas favoráveis da manhã, antes da "ameaça" da tarde mais quente e ventosa.







Para já, não está previsto usar os meios aéreos espanhóis, que foram enviados ontem, no âmbito do pedido de ajuda feito por Portugal.







08h12 - Autoridades fazem pré-posicionamento de meios de evacuação





A par do trabalho de combate, as autoridades vão pré-posicionar-se para eventual necessidade de evacuação de localidades, caso não seja possível controlar o incêndio durante a manhã, como é o objetivo.





08h07 - Vento e temperatura podem condicionar trabalhos





Luís Belo Costa diz esperar que ainda no período da manhã possam "terminar esta tarefa", ou seja, dominar totalmente o incêndio, mas avisa que hoje, novamente, vão registar-se temperaturas elevadas e ventos fortes a partir da hora de almoço, o que pode dificultar os trabalhos.





"Estamos empenhados em rapidamente resolver aquilo que nos falta", assegura. Para isso, vão ser empenhadas 11 máquinas pesadas nos trabalhos.







08h05 - 90 por cento do incêndio em resolução





A Proteção Civil está a fazer o ponto de situação sobre o incêndio que já dura há quatro dias, em Mação e vila de Rei. Revela que 90 por cento do incêndio está em fase de resolução e uma grande percentagem está mesmo já numa fase avançada de rescaldo, resultado dos trabalhos da noite, que foram "frutíferos e resultaram de um "empenhamento forte de meios".







O comandante Luís Belo Costa considera que foi ontem possível travar o fogo em zonas muito difíceis. "A situação está hoje muito mais favorável do que ontem ao final do dia", acrescentou.







8h00 - A Proteção Civil fará a esta hora um novo ponto de situação sobre os incêndios em Portugal, em particular na região centro do país.







Durante a noite, a chuva ajudou os bombeiros, mas a situação pode ainda não ficar controlada no concelho de Mação.







Noutros pontos do país, os bombeiros conseguiram dominar durante a noite os fogos de Penalva do Castelo e Penedono, ambos no distrito de Viseu.





Segundo o IPMA, 29 concelhos de sete distritos estão esta terça-feira em risco máximo de incêndio, incluindo vários concelhos dos distritos de Castelo Branco e Santarém, afetados pelo grande incêndio que lavra desde sábado.