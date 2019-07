Incêndios. Entre 300 a 400 agricultores afetados

DR

O balanço foi divulgado esta tarde pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, que fez uma visita aos terrenos por onda passaram as chamas.



O governante acredita que os prejuízos não serão muito significativos e refere que uma das prioridades passa por distribuir alimento pelos animais, que ficaram sem pasto.



Capoulas Santos quis inteirar-se do impacto das chamas na produção agrícola.



O ministro revelou que, a partir do próximo mês, estará de portas abertas um gabinete para apoiar os produtores que sejam afetados.