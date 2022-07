Incêndios. Evacuadas várias aldeias de Silves

Lusa

Em Silves, já foram evacuadas várias aldeias mas não há perigo para as casas, foi apenas por precaução. O incêndio continua ativo com quatro frentes e vão ser enviadas para o local mais duas equipas da ANEPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para reforço no combate.