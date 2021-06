Incêndios. Governo garante que Portugal está totalmente preparado para o verão

Evitar que os incêndios de Pedrógão Grande se repitam depende também de cada um dos portugueses. Patrícia Gaspar diz que Portugal está totalmente preparado para o verão com o dispositivo mais robusto de sempre, com um reforço de mais de 12 mil operacionais e 60 meios aéreos.