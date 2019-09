Incêndios. Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

Tratores de populares, quase 700 bombeiros e meios aéreos - todos com o objectivo de apagar o fogo.



Populares e trabalhadores das empresas afetadas pelos incêndios ajudaram desde cedo os bombeiros



Na zona industrial de Cerém em Águeda as chamas chegaram às empresas. No lado de Albergaria chegaram mesmo junto às casas.

Duas aldeias foram evacuadas e mais de 40 pessoas foram retiradas



A GNR identificou uma pessoa e deteve outra pela suspeita atear incêndios. E ainda deteve um condutor que desrespeitou a interdição da estrada e atropelou um militar da própria Guarda.



Também cinco bombeiros tiveram ferimentos ligeiros no combate às chamas. E as previsões não são as melhores: o perímetro é enorme, vai haver mais reacendimentos.



A A1, a A25 e o IC2 estiveram encerrados mas já reabriram ao trânsito.

O governo prolongou a situação de alerta até terça-feira.